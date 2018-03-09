Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 8 Mart () - ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkındaki kararını açıkladı. Trump'ın "Seçim değil gereksinim" olarak nitelediği karara göre, Meksika ve Kanada dışındaki ülkelerden ABD'ye ithal edilecek çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak.

ABD yönetiminde tartışmalara yol açan kararı açıklarken görevinin Amerikalıların refahını sağlamak olduğunu anlatan Trump, 15 gün içinde yürürlüğe girecek yeni gümrük tarifeleri sayesinde ABD sanayisini yeniden canlandırmayı amaçladığını söyledi. Vergi kararı ile ABD'nin ulusal güvenlik sorunlarını çözme konusunda önemli ve büyük bir adım atıldığını söyleyen Trump, "Kendi şirketlerimizin ve çalışanlarımızın korunması için bu karar gerekliydi. Yerli üretim yapan çelik şirketlerinin üçte ikisi kapanmak zorunda kaldı. Kendi gemilerimizi, uçaklarımızı kendi ürünlerimizle yapacağız. ABD malı çeliğe, alüminyuma elbette vergi yok. Ama dışarıdan getirirseniz, yüzde 25 ve 10 vergi var" dedi.

IMF VE AB KARŞI ÇIKIYOR

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Başkan Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini arttırma kararına karşı çıktılar ve kararın kötü bir küresel ticari savaşa dönüşeceği uyarısında bulundular. IMF Başkanı Christine Lagarde, uluslararası ticaretin bu tür kararlarla sorgulanır hale gelmesinin büyüme rakamlarında, ticari rakamlarda düşüşlere neden olacağı uyarısında bulundu. Lagarde, "Gümrük vergilerinin karşılıklı olarak arttırılmasıyla beslenen bir savaştan kimse kazançlı çıkamaz" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da, "Ticaret savaşları kötüdür ve kaybetmek çok kolaydır. Bu yüzden, Atlantik'in her iki yakasındaki siyasilerin, sorumluluk sahibi şekilde davranmalarını gerektiğine sonuna kadar inanıyorum" diye konuştu.

Tusk, ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine getirilen vergi kararını uygulamaya koyması durumunda, AB ülkelerinin de ABD'den ithal ettikleri, Harley Davidson motosikletler, burbon içkiler, jean giysiler, bazı meyve suları ve meyveler gibi ünlere ek vergiler koyabileceğini söyledi.