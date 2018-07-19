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Trump Rahip Bronson'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı

İstanbul, 19 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'de terör ve casusluk suçlamalarından yargılanan ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için "bir şeyler" yapılması çağrısında...

Trump Rahip Bronson'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı

İstanbul, 19 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'de terör ve casusluk suçlamalarından yargılanan ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için "bir şeyler" yapılması çağrısında bulundu.
Trump Twitter hesabından yaptığı çağrıda, "Türkiye'nin, saygın bir Amerikalı rahip olan Andrew Brunson'u serbest bırakmaması tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor" dedi.
Trump "Erdoğan, bu harika Hristiyan baba ve kocanın serbest bırakılması için bir şey yapmalı. O yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var" dedi. (Fotoğraflı)

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