Trump: Nükleerin yüzde 90’ı ABD ve Rusya’da, bu iyi bir şey değil

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz () – ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile iyi anlaşmanın kötü bir şey olmadığını bir kez daha vurgulayarak, iki ülkenin nükleer gücün yüzde 90’ını elinde bulundurmasını “Nükleerin yüzde 90’ı ABD ve Rusya’da, bu iyi bir şey değil” diyerek eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki’de başlayan görüşmeleri öncesinde basına birlikte kısa bir açıklama yaptı. Trump toplantıda iki ülke olarak harika fırsatlarının olduğunu vurguladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Harika bir Dünya Kupası organizasyonuydu. Şimdiye kadar gerçekleşen en iyi dünya kupası organizasyonlarından biriydi. Bunun için sizi tebrik etmek istiyorum. Ayrıca takımınız da harikaydı! Onun için de ayrıca teb

“ABD’de biz ‘soccer’ diyoruz, çoğu maçları izledim ve organizasyon çok iyiydi.

“Konuşacak çok şeyimiz var.

“Ticaretten, askeriye, füzelerden, nükleere, birçok konuda tartışacağız.

“Ortak dostumuz Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’den de biraz bahsederiz.

“Sonunda ‘sıradışı bir ilişkimiz’ olacak.

“Bence iki ülke olarak harika fırsatlarımız var. Son birkaç yıldır ilişkimiz çok da iyi gitmiyordu. Şu anda iki yıl oluyor siz de duymuşsunuzdur söylediklerimi.

“Rusya’yla iyi anlaşmak iyi birşeydir, kötü bir şey değildir.

“Dünya bizim anlaştığımızı görmek istiyor

“Nükleerin yüzde 90’ı bizde ve bu iyi bir şey değil bu negatif bir güç, bu da konuşacağımız konulardan biri olacak.

“Kişisel toplantımızda görüşeceğiz önce gündem konularımızı.

“Sonrasında da tüm ekiplerimizle bir araya geleceğiz.”