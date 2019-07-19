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Trump: New York Fed Başkanı’nın faizle ilgili ilk açıklamaları yüzde 100 doğru

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Temmuz () – ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nı (Fed) “neredeyse sıfır enflasyona” rağmen faiz indirimi yapmamasını eleştirerek, New York Fed Başkanı John Williams’ın faiz oranlarına ilişkin...

Trump: New York Fed Başkanı’nın faizle ilgili ilk açıklamaları yüzde 100 doğru

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Temmuz () – ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nı (Fed) “neredeyse sıfır enflasyona” rağmen faiz indirimi yapmamasını eleştirerek, New York Fed Başkanı John Williams’ın faiz oranlarına ilişkin yaptığı ilk yorumların “yüzde 100 doğru” olduğunu söyledi ve söz konusu açıklamaları yumuşatmasının gereksiz olduğunu belirtti.
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu yorumu yaptı:
“New York Fed Başkanı John Williams’ın ilk açıklamasını, ikincisinden daha fazla beğendim. Williams’ın Fed’in faizleri gereğinden hızlı ve erken ‘yükselttiği’ne ilişkin ilk açıklamaları yüzde 100 doğrudur.
“Ayrıca (Fed) çılgın nicel sıkılaşma politikalarına da bir son vermeli. Dünya genelinde bir rekabet var ve biz kazanıyoruz, fakat Fed’in sayesinde değil. Bu kadar hızlı hareket etmeselerdi belki de şu an ekonomik olarak daha iyi bir durumdaydık.”
John Williams, Perşembe günü yaptığı açıklamada faiz indiriminin "olası bir felaketi" önleyeceğini savunmuş ve "Felaketin ortaya çıkmasını beklemektense önlem almak daha iyidir" uyarısı yapmıştı.

 

 

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