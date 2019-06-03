Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri kararı
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri...
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?

Trump: Meksika yıllardır ABD’yi kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Haziran () - ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Twitter’dan yaptığı paylaşımda Meksika’yı ABD’yi “kendi çıkarları doğrultusunda kullanmakla” suçladı. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda...

Trump: Meksika yıllardır ABD’yi kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Haziran () - ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Twitter’dan yaptığı paylaşımda Meksika’yı ABD’yi “kendi çıkarları doğrultusunda kullanmakla” suçladı. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, Meksika’nın ticari tutumunu eleştirerek şu değerlendirmeyi yaptı:
“İnsanlar yıllardır Meksika’yla görüşmemiz gerektiğini söylüyor. Sorun, Meksika’nın ABD’yi kendi çıkarları doğrultusunda kullanması ve her zaman alıp karşılığında bir şey vermemesidir. Meksika ya ülkemizin karteller, uyuşturucu baronları ve illegal göçmenler tarafından işgal edilmesini engeller ya da ABD’li şirketlerin sınırın güneyine kazandırdıklarını ek gümrük vergileriyle geri alırız. 
“ABD yeterince acı çekti! Meksika ABD’ye sınır probleminin çözülmesi için bir delegasyon gönderiyor. Fakat problem şu ki Meksika 25 yıldır konuşuyor. Biz artık konuşmak istemiyoruz, aksiyon görmek istiyoruz. Meksika isterse sınır problemini bir günde çözebilir. Bu olmazsa, şirketlerimiz ülkemize geri dönecek.” 
ABD yönetimi, Cuma günü 10 Haziran’dan itibaren Meksika’dan getirilen mallara uygulanan ek gümrük vergilerinin yüzde 5.0 artırılacağını duyurmuştu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada söz konusu sınır problemine bir çözüm bulunmaması durumunda ek gümrük vergilerinin 1 Ağustos’ta yüzde 15’e, 1 Eylülde yüzde 20’ye ve 1 Ekim’de yüzde 25’e ı çıkarılacağı söylenmişti. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328