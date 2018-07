Trump - May: Brexit sonrası bir ticaret anlaşmamız olabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Temmuz () – ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Londra’da gerçekleştirdikleri basın toplantısına iki ülke arasında olası bir ticaret anlaşması olabileceğine dikkat çektiler.

Chequers bölgesinde gerçekleştirilen basın toplantısında May, sabah saatlerinde gerçekleştirilen askeri gösterinin ABD ve Birleşik Krallık arasındaki güçlü işbirliğinin bir simgesi olduğunu söylerken, iki ülkenin birlikte çok iyi çalıştığını ve Salisbury novichok zehirlenmesi olayında ABD’nin Birleşik Krallık’ı Rusya’ya karşı savunmasından memnun olduklarını dile getirdi.

May Brexit sonrasında ABD ve Birleşik Krallık arasında olası bir ticaret anlaşmasını onaylarken, transatlantik birliğin korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Trump ise konuşmasında dün sona eren NATO zirvesinin “oldukça verimli” geçtiğine dikkat çekerken, zirvede yalnızca beş ülkenin yüzde 2.0 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) hedefine ulaştığını ve bu rakamın hızla artacağını vurguladı.

Trump Birleşik Krallık’a Kuzey Kore ile ABD’nin nükleerden arınma anlaşmasını desteklediği için teşekkür ederken, aynı desteği İran’ın nükleerden arınması için de beklediğini belirtti.

Birleşik Krallık ve ABD’nin silahlı güçleri arasındaki işbirliğinin güçlendiğine vurgu yapan Trump, “İki ülkenin silahlı güçleri arasında oluşturulacak işbirliği kusursuz olmalı” dedi.

“Bizimle ticaret yapabildiğiniz her Brexit planını kabul ederim”

Trump öncelikle adil ticarete uygun eylemleri için May’e teşekkür ederken, sınır güvenliğinin ulusal bir güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekti. Trump ayrıca Birleşik Krallık yönetiminin Brexit konusunda vereceği herhangi bir kararı destekleyeceğini söyledi ve ekledi: “Bizimle ticaret yapabildiğiniz her Brexit planını kabul ederim” dedi.

Basın mensupları tarafından ticaret konusundaki tutumunun farklı olduğu ve The Sun gazetesine verdiği röportajda May hakkındaki düşüncelerini değiştirip değiştirmediği hakkındaki soruyu ise Trump şöyle yanıtladı:

“Ben Başbakanı eleştirmedim. Benim May hakkında söylediğim olumlu ifadeler röportajda yer almadı. Ben her zaman röportajlarımın ses kaydını alırım, söz konuus röportaj yalan haberdi.”

Trump’ın Brexit sürecinin ticaret anlaşmalarına zarar vereceği ifadesi hakkında sorulan soruya ise May, ticaret anlaşmalarının kendi planı doğrultusunda Brexit sürecinden sonra gerçekleşebileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleşecek görüşmelerinden olumlu sonuçlar elde etmeyi umup ummadığı sorulan Trump, Putin ile öncelikli olarak Ukrayna, İsrail ve Ortadoğu ve nükleer silahsızlanma hakkında konuşacağını söyledi.

ABD başkanlık seçimlerinde Rusya “müdahalesi” iddiası konusunu da gündeme getireceğini vurgulayan Trump, bu konuda kesin bir sonuca varmayı beklemediğini söyledi ve ABD ile Rusya’nın iyi ilişkilere sahip olmasının May tarafından destekleneceğine inandığını belirtti.

May Trump’ın göçmenlik karşıtı hitabını desteklmeyi reddetti

Trump, terörizm eylemlerinin Avrupa’ya oldukça zarar verdiğini ve göçmenlik sorunun da Avrupa’nın “kültürel bünyesine” zedelediğinin altını çizerken, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ilişkilerinin iyi olduğunu fakat göçmenlik sorununun ülke için kötü olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu sorun ne ABD ne de Avrupa için iyi değil.”

Trump’ın ardından söz alan May ise, Birleşik Krallık’ın göçmenleri kabul etme konusunda gururlu bir geçmişi olduğunu ve önemli olanın kontrol sahibi olmaktan geçtiğini söyledi. May, Trump’ın göçmenlik konusundaki düşünceleri hakkında yorum yapmayı reddetti.

May, Chequers planının Birleşik Krallık halkı için en iyisi olduğunu savunmaya devam ederken, Birleşik Krallık’ın AB’den kesinlikle ayrılacağını ve AB’ye her sene milyarlar harcanmasına bir son verileceğini söyledi. May ayrıca Birleşik Krallık’ın kendi sınırlarının ve yasalarının kontrolünü tekrar ele alacağının ve AB’nin ortak tarım ve balıkçılık politikalarından da ayrılacağını belirtti.