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Trump: Kuzey Kore üç ABD’li tutukluyu serbest bıraktı

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin bir yıldan fazla bir süredir tutuklu olan üç ABD vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı. NK News’de yer alan habere göre Kim Sang-duk (Tony Kim) ve...

Trump: Kuzey Kore üç ABD’li tutukluyu serbest bıraktı

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin bir yıldan fazla bir süredir tutuklu olan üç ABD vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı.

NK News’de yer alan habere göre Kim Sang-duk (Tony Kim) ve Kim Hak-song Kuzey Kore otoriteleri tarafından geçen yıl Nisan ve Mayıs aylarında tutuklanmıştı, üçüncü tutuklu Kin Dong-chul ise Ekim 2015’ten bu yana gözaltında tutuluyordu.

Kuzey Kore’nin tutuklu ABD vatandaşlarını serbest bırakma kararı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bu yıl ülkeyi ikinci kez ziyaret edişinin ardından verildi.

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