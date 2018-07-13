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Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile beş çayı içiyor, gösteriler devam ediyor

Celal Sönmez / Londra, 13 Temmuz () – ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melanie Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile Windsor Sarayı’nda beş çayı içiyor. Öte yandan Londra ve diğer kentlerde Trump karşıtı gösteriler onlarca sivil toplum...

Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile beş çayı içiyor, gösteriler devam ediyor

Celal Sönmez / Londra, 13 Temmuz () – ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melanie Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile Windsor Sarayı’nda beş çayı içiyor. Öte yandan Londra ve diğer kentlerde Trump karşıtı gösteriler onlarca sivil toplum kuruluşu ve yüzbinlerce göstericinin katılımıyla devam ediyor.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ve Kraliçe 2. Elizabeth ile resmi göruşmelerde bulunmak üzere Londra’da bulunan Trump'a karşı gösteriler sürüyor.

Yüzbinlerce insanın katıldığı, ırkçılığa, Müslüman karşıtlığına, katı sığınmacı politikalarına, homofobiye, savaşa karşı yapılan gösterilerde onlarca sivil toplum kuruluşu Trump’ın tüm dünyada eleştiri alan söylemleri protesto edildi.

Kentin birçok yerinde toplanan yüzbinlerce gösterici Trump’ı protesto ediyor ve dev bir “Trump bebeği” uçan balonu Londra semalarında geziyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Brexit yorumları sterlini dolar karşısında düşürüyor.

STERLİN/DOLAR Trump’ın Brexit’e yorumlarının ardından önce düştü, sonrasında Theresa May ile düzenlediği ortak basın toplantısında daha öncekinden daha olumlu yorumlar yapmasıyla tekrar yükselerek 1.3216 düzeyine yükseldi.

Sterlin lira karşısında ise yüzde 0.16 düşüşle 6.4123 düzeyine geriledi.

Trump, İngiliz bir gazeteye verdiği röportajda Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılış sürecinde beklenenden daha yumuşak bir yol izlenmesi halinde ABD ile Krallık arasında gerçekleşecek serbest ticaret anlaşmasını suya düşürebileceğini söylemişti.

Sonrasında Birleşik Krallık Başbakanı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında geri adam atan Trump “May iyi bir müzakereci, Birleşik Krallık nasıl bir Brexit süreci isterse istesin, bizim için OK” dedi.

Dün Brüksel’deki NATO Zirvesi’nden sonra Birleşik Krallık’a geçen Başkan Trump'in Birleşik Krallık  ve İskoçya'yı kapsayan ziyareti dört gün sürecek.

Ziyaretinin birinci günü onuruna Oxfordshire'daki Blenheim Sarayı'nda bir yemek verilen Başkan Trump, geceyi ABD’nin Londra Büyükelçiliği’nin Regent's Park 'daki rezidansında geçirdi. Trump’ın yarın akşam eşi Melanie Trump ile İskocya'ya hareket etmesi bekleniyor. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

Trafalgar Meydanı’ndaki gösterilerden genel görüntüler

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