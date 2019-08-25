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Trump: Johnson Brexit’i gerçekleştirecek
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın Biarritz Kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nde Birleşik Krallık Başbakanı Borris Johnson’ın Brexit’i başarıyla gerçekleştireceğini ve iki ülke arasında hızla bir ticaret anlaşması yapılabileceğini...
EKONOMİ 25.08.2019, 09:20
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın Biarritz Kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nde Birleşik Krallık Başbakanı Borris Johnson’ın Brexit’i başarıyla gerçekleştireceğini ve iki ülke arasında hızla bir ticaret anlaşması yapılabileceğini söyledi.
İki liderin görüşmesi sonrasında Trump, Johnson’ın tavsiyeye ihtiyacı olmadığını ve bu işi için doğru kişi olduğunu belirtirken, Avrupa Birliği “engeli” aşıldıktan sonra bir ticaret anlaşması imzalanabileceğini söyledi.
Trump’ın yorumları Johnson’ın ABD’ye bir ticaret anlaşması çağrısı yapması ancak olası bir anlaşma için ülke işletmelerinin önünde halen engeller olduğu ve bu engellerin kaldırılması gerektiğini belirtilmesi sonrasında geldi.
İki liderin görüşmesi sonrasında Trump, Johnson’ın tavsiyeye ihtiyacı olmadığını ve bu işi için doğru kişi olduğunu belirtirken, Avrupa Birliği “engeli” aşıldıktan sonra bir ticaret anlaşması imzalanabileceğini söyledi.
Trump’ın yorumları Johnson’ın ABD’ye bir ticaret anlaşması çağrısı yapması ancak olası bir anlaşma için ülke işletmelerinin önünde halen engeller olduğu ve bu engellerin kaldırılması gerektiğini belirtilmesi sonrasında geldi.
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