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Trump: Japonya ile bir ticaret anlaşmasına çok yakınız

Fransa’nın Biarritz Kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nde, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile ikili görüşmesi öncesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile bir ticaret anlaşmasına “çok yakın” olduklarını söyledi. Trump, iki...

EKONOMİ 25.08.2019, 14:33
Trump: Japonya ile bir ticaret anlaşmasına çok yakınız
Fransa’nın Biarritz Kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nde, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile ikili görüşmesi öncesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile bir ticaret anlaşmasına “çok yakın” olduklarını söyledi.
Trump, iki ülkenin ilişkilerinin iyi olduğuna işaret ederek, “Başbakan Abe ile iyi arkadaşız, beş aydır birlikte çalışıyoruz” dedi.
Japn medyasında yer alan haberlere göre, ABD ve Japonya bir ticaret anlaşmasının çerçevesi üzerinde anlaşırken, Japonya meşeli otomobillere uygulanan gümrük vergileri devam edecek ancak Japonya’nın ABD’den ithal ettiği et ürünlerinde gümrük vergisi indirimi olacağı belirtildi.

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