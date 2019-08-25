Son Dakika
Trump: Japonya ile bir ticaret anlaşmasına çok yakınız
Fransa’nın Biarritz Kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nde, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile ikili görüşmesi öncesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile bir ticaret anlaşmasına “çok yakın” olduklarını söyledi. Trump, iki...
EKONOMİ 25.08.2019, 14:33
Fransa’nın Biarritz Kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nde, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile ikili görüşmesi öncesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile bir ticaret anlaşmasına “çok yakın” olduklarını söyledi.
Trump, iki ülkenin ilişkilerinin iyi olduğuna işaret ederek, “Başbakan Abe ile iyi arkadaşız, beş aydır birlikte çalışıyoruz” dedi.
Japn medyasında yer alan haberlere göre, ABD ve Japonya bir ticaret anlaşmasının çerçevesi üzerinde anlaşırken, Japonya meşeli otomobillere uygulanan gümrük vergileri devam edecek ancak Japonya’nın ABD’den ithal ettiği et ürünlerinde gümrük vergisi indirimi olacağı belirtildi.
Trump, iki ülkenin ilişkilerinin iyi olduğuna işaret ederek, “Başbakan Abe ile iyi arkadaşız, beş aydır birlikte çalışıyoruz” dedi.
Japn medyasında yer alan haberlere göre, ABD ve Japonya bir ticaret anlaşmasının çerçevesi üzerinde anlaşırken, Japonya meşeli otomobillere uygulanan gümrük vergileri devam edecek ancak Japonya’nın ABD’den ithal ettiği et ürünlerinde gümrük vergisi indirimi olacağı belirtildi.
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 25 Ağustos 2019
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Sivasspor
|1
|3
|4. Malatyaspor
|1
|3
|5. Denizlispor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Ankaragücü
|2
|2
|10. Trabzonspor
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Kasımpaşa
|2
|1
|14. Gençlerbirliği
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|2
|6
|2. Adana Demirspor
|2
|4
|3. Keçiörengücü
|2
|4
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Menemen Belediyespor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Balıkesirspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|1
|1
|11. Erzurum BB
|2
|1
|12. Boluspor
|2
|1
|13. Adanaspor
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Altınordu
|2
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Brighton
|3
|4
|8. Sheffield United
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Bournemouth
|3
|4
|11. Everton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. West Ham
|3
|4
|14. Burnley
|2
|3
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Norwich City
|3
|3
|17. Southampton
|3
|3
|18. Wolverhampton
|2
|2
|19. Newcastle
|2
|0
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|4
|3. Real Valladolid
|2
|4
|4. Athletic Bilbao
|2
|4
|5. Osasuna
|2
|4
|6. Mallorca
|1
|3
|7. Atlético Madrid
|1
|3
|8. Deportivo Alaves
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Celta de Vigo
|2
|3
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|2
|1
|15. Getafe
|2
|1
|16. Valencia
|2
|1
|17. Real Betis
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016