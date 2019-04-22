Trump: İran’ın boşluğunu Suudi Arabistan ve OPEC dolduracak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Nisan () – ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar hakkındaki muafiyetlerin sonlanması ve yenilenmeyecek olması duyurusu ardından yaptığı Twitter paylaşımında, Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol akışındaki değişimi telafi etmekten fazlasını yapacaklarını söyledi.

Trump’ın Twitter’da yaptığı paylaşım şöyle;

“Suudi Arabistan ve OPEC, İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların artık tamamen uygulanması sonrasında piyasaya petrol akışında oluşacak açığı fazlasıyla telafi edecek. İran’a, John Kerry ve ABD’yi bu çok kötü İran Nükleer Anlaşmasına dahil eden kişiler tarafından çok kötü tavsiyeler veriliyor. Bu Logan yasasının ihlali midir?”

Diğer yandan Suudi Arabistan, ABD yaptırımlarından etkilenecek olan küresel petrol piyasasına istikrar getireceğini duyurdu.