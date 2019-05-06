Trump'ın gümrük vergisi açıklamasıyla Çin piyasaları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul 6 Mayıs () – Çin’deki hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar günü yaptığı 200 milya dolar değerindeki Çin ürününe ek gümrük vergisi getireceği açıklaması etkisiyle düştü.
Trump’ın açıklaması sonrasındaki ilk işlem gününde Çin hisse senedi piyasalarında durum şöyle;
- Shanghai Composite yüzde 6.09,
- Shenzen Composite yüzde 7.23,
- Hang Seng yüzde 3.13 düştü.
Mahmut Can Emir / İstanbul 6 Mayıs () – Çin’deki hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar günü yaptığı 200 milya dolar değerindeki Çin ürününe ek gümrük vergisi getireceği açıklaması etkisiyle düştü.