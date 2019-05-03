Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğine aday göstermeyi planladığı Stephen Moore'un değerlendirme sürecinden çekildiğini duyurdu.



Moore'un adaylık sürecinden çekilme kararı, Senato'daki Demokrat üyelerden bir süredir gelen tepki ve eleştiriler sonrasında gerçekleşti.



Trump, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada, "Steven Moore, büyüme yanlısı büyük bir ekonomist ve gerçekten iyi bir insan; ancak, Fed sürecinden çekilmeye karar verdi... Steve'den önümüzdeki dönemde ülkemiz ekonomisinin büyümesi için benimle çalışmasını istedim" dedi.



Trump'ın Fed Yönetim Kurulu'ndaki diğer boş üyelik için aday göstermek istediği Herman Cain de geçtiğimiz hafta süreçten çekilme kararı almıştı.