Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

Trump'ın danışmanı ticaret savaşı gerginliğini yumuşattı

İstanbul, 5 Nisan () - ABD ve Çin'in, bir birlerinin mallarına karşılıklı olarak "gümrük vergisi" getireceğini açıklamalarıyla tırmanan "ticaret savaşı gerginliği", ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow'un...

Trump'ın danışmanı ticaret savaşı gerginliğini yumuşattı

İstanbul, 5 Nisan () - ABD ve Çin'in, bir birlerinin mallarına karşılıklı olarak "gümrük vergisi" getireceğini açıklamalarıyla tırmanan "ticaret savaşı gerginliği", ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow'un açıklamalarıyla biraz yatıştı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kudlow, iki dev ekonomi arasında görüşmelerin "mümkün" olduğunu ve bu durumun "sürecin bir parçası" olduğunu vurguladı. Kudlow, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada da, ortadaki durumun "bir ticaret savaşı olduğunu düşünmediğini" vurguladı ve "her iki tarafın da yoğun müzakereler içinde olacağını" beklediğini söyledi ve ekledi:
"Sanırım (Çin ile) anlaşmaya varacağız... Çinlilerin geri adım atacağına ve işbirliği yapacağına inanıyorum."
İki dev ekonomi arasındaki gerginliği artıran gelişmeler;
- ABD'nin Çin'den yıllık ithalat büyüklüğü 50 milyar doları bulan ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini,
- dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in de ABD'den ithal edilen 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini,
açıklamaları oldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314