Trump ikinci görüşme için Putin'i ABD'ye davet etti

İstanbul, 20 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'ye davet etti. Beyaz Saray'a göre, ziyaretin sonbaharda gerçekleşmesi planlanıyor.

BBC'nin haberine göre, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Twitter hesabından ziyaretle ilgili görüşmelerin başladığını duyurdu.

İki lider Pazartesi günü Helsinki'de bir araya gelmiş, görüşmeye ilişkin çok fazla ayrıntı paylaşılmamıştı.