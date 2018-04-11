Trump: Hazır ol Rusya, “akıllı” füzelerimizle geliyoruz

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Nisan () – ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya “Hazır ol, akıllı füzelerimizle geliyoruz” uyarısı yaptı.

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi'nin yaptığı 'Suriye'ye atılacak ABD füzelerini vururuz' açıklamasından sonra ABD Başkanı Donald Trump twitter’da yaptığı paylaşımda Suriye’de atılan tüm füzeleri düşüreceklerini söyledi ve “Hazır ol Rusya, çünkü füzelerimiz güzel ve yeni ve 'akıllı' bir şekilde gelecek. Kendi insanlarını öldüren ve bundan keyif alan hayvanla ortak olmamalısınız” dedi.