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Trump: Hazır ol Rusya, “akıllı” füzelerimizle geliyoruz (2)

(Yeni açıklamalar ve geçmiş bilgilerle güncellendi) Hilal Sarı / İstanbul, 11 Nisan () – ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya “Hazır ol, akıllı füzelerimizle geliyoruz” uyarısı yaptı. Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi'nin yaptığı...

Trump: Hazır ol Rusya, “akıllı” füzelerimizle geliyoruz (2)

(Yeni açıklamalar ve geçmiş bilgilerle güncellendi)
Hilal Sarı / İstanbul, 11 Nisan () – ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya “Hazır ol, akıllı füzelerimizle geliyoruz” uyarısı yaptı.
Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi'nin yaptığı "Suriye'ye atılacak ABD füzelerini vururuz" açıklamasından sonra ABD Başkanı Donald Trump twitter’da yaptığı paylaşımda Suriye’de atılan tüm füzeleri düşüreceklerini söyledi ve "Hazır ol Rusya, çünkü füzelerimiz güzel ve yeni ve “akıllı” bir şekilde gelecek. Kendi insanlarını öldüren ve bundan keyif alan hayvanla ortak olmamalısınız" dedi.
Rusya’nın Lübnan Elçisi Alexander Zasypkin, Salı günü Hizbullah’ın El Manar kanalında yaptığı konuşmada, “Amerikalılar Suriye'yi vurmaya kalkarsa, attıkları füzeler düşürülecek ve hem de bu füzeler nereden fırlatılıyorsa oraları da vurulacak” dedi.
Elçi Zasypkin, konuşmasında, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Mart tarihinden yapılan, Suriye’ye karşı herhangi bir ABD saldırısında, Rusya’nın hem atılan füzelerin düşürüleceği ve füzelerin fırlatıldığı bölgelerin vurulacağı açıklamasını destekledi.
Zasypkin’in ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zakharova ise NBC News’e yaptığı açıklamada, "Suriye’de büyük sayıda Rus varlığı var ve Rusya Suriye topraklarındaki insanlarını korumak için her şeyi yapacaktır" dedi.
Daily Telegraph’taki bir habere göre Rusya’da bazı milletvekilleri Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, "ABD Suriye’de saldırı düzenlerse füzelerini vurma" çağrısı yaptı.

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