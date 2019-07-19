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Trump: Fed’in hatalı uygulamaları yüzünden yüksek faiz ödüyoruz

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Temmuz () – ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “hatalı” olduğunu belirterek Fed2in faiz indirimine gitmesi gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı...

Trump: Fed’in hatalı uygulamaları yüzünden yüksek faiz ödüyoruz

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Temmuz () – ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “hatalı” olduğunu belirterek Fed2in faiz indirimine gitmesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda New York Times yazarlarından Thomas Friedman’ın köşe yazısında kendisine yönelik iddiaları eleştirdi. Friedman’ın Rhode Island Valiliğinin iyi iş çıkardığı iddiasına “ülkenin ekonomik başarısı ve Trump yönetiminin oluşturduğu toparlanma olmadan valiliğin başarısız olacağı” cevabını verdi.
Trump, yorumlarına şöyle devam etti:
“Fed’de devam eden hatalı uygulamalar sebebiyle ekonomik olarak bize denk olmayan ülkelere göre çok daha yüksek faiz ödüyoruz. Diğer bir deyişle, faiz masraflarımızın diğer ülkelere göre daha düşük olması gerekirken oldukça yüksek.” (Fotoğraflı)

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