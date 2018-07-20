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Trump: Fed’in faiz arttırımından hoşnut değilim

İstanbul, 20 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri arttırmasından "hoşnut olmadığını" söyledi. CNBC kanalına konuşan Trump, "Ekonomi için biz bunca iş yapıyorken, sonrasında faizlerin yükseltildiğini...

Trump: Fed’in faiz arttırımından hoşnut değilim

İstanbul, 20 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri arttırmasından "hoşnut olmadığını" söyledi.
CNBC kanalına konuşan Trump, "Ekonomi için biz bunca iş yapıyorken, sonrasında faizlerin yükseltildiğini görmekten hoşlanmıyorum" dedi. Fed faiz oranlarını bu yıl içinde iki kez arttırdı ve 2018’de aynı adımı iki kez daha atması öngörülüyor.
Trump, Fed'in borçlanma maliyetini artırdığını ve ekonomiyi yavaşlattığını ifade ederek, "Bu konuda mutlu değilim; ancak, aynı zamanda Fed'e hangisi iyiyse onu yapmaları konusunda izin veriyorum" dedi. Trump Fed Başkanı Jerome Powell'ı ise "çok iyi bir insan" olarak niteledi.
Trump’ın CNBC’yle röportajından sonra Beyaz Saray sözcülerinden Lindsay Walters, başkanın "Fed’in bağımsızlığına saygı duyduğunu" belirtti.

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