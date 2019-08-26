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Trump: Fed Başkanı Powell istifa ederse, kendisini durdurmam
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile "mutlu olmadığını" söyledi ve "Eğer istifa ederse kendisini durdurmam" dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Powell ile mutlu değilim; iyi bir iş...
EKONOMİ 26.08.2019, 06:04
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile "mutlu olmadığını" söyledi ve "Eğer istifa ederse kendisini durdurmam" dedi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Powell ile mutlu değilim; iyi bir iş çıkardığını da düşünmüyorum" diye konuştu.
Powell'ın istifa etmesini isteyip istemediğinin sorulduğu Trump, "İstifasını istiyor muyum? En iyisi şöyle söyleyeyim: Eğer istifa eder ise kendisini durdurmam" yanıtını verdi.
Powell, Cuma günü Jackson Hole'da yaptığı konuşmada Fed'in ABD ekonomisini sağlıklı tutmak için "uygun şekilde" hareket edeceğini ifade etmiş ancak faiz indirimlerinin Başkan Trump'ın istediği gibi bir seri olarak devam edeceği sinyali vermemişti.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Powell ile mutlu değilim; iyi bir iş çıkardığını da düşünmüyorum" diye konuştu.
Powell'ın istifa etmesini isteyip istemediğinin sorulduğu Trump, "İstifasını istiyor muyum? En iyisi şöyle söyleyeyim: Eğer istifa eder ise kendisini durdurmam" yanıtını verdi.
Powell, Cuma günü Jackson Hole'da yaptığı konuşmada Fed'in ABD ekonomisini sağlıklı tutmak için "uygun şekilde" hareket edeceğini ifade etmiş ancak faiz indirimlerinin Başkan Trump'ın istediği gibi bir seri olarak devam edeceği sinyali vermemişti.
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