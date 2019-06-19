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Trump : (Fed Başkanı'nın) Ne yapacağını görelim

İstanbul, 19 Haziran () - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevinden almayı hala isteyip istemediği sorularına, "Ne yapacağını görelim" yanıtını verdi. Trump, Fed'in faizler konusunda karar...

Trump : (Fed Başkanı'nın) Ne yapacağını görelim

İstanbul, 19 Haziran () - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevinden almayı hala isteyip istemediği sorularına, "Ne yapacağını görelim" yanıtını verdi.
Trump, Fed'in faizler konusunda karar alacağı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı başladıktan sonra yaptığı açıklamada, Fed'den eşit koşullu faaliyet alanı sağlamasını istediğini vurguladı.
Bloomberg News'da Salı günü yayımlanan haberde Beyaz Saray'ın Şubat ayında Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma konusunu araştırdığı belirtiliyordu.
CNBC'ye Salı günü konuşan Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow da, Trump'ın bu aşamada Fed Başkanı'nın görevden almayı düşünmediğini söyledi. Trump'ın bu yönde bir adım atmayı daha önce düşünüp düşünmediğinin sorulduğu Kudlow, bu konuda yorumda bulunmadı.
Fed'in bağımsız bir kurul olduğuna dikkat çeken Kudlow, "Fed'in faiz oranları konusunda her hangi bir karar almada kendi takvimi var" diye konuştu.
 

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