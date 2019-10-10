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Trump: Çin ticaret anlaşması yapılmasını ABD'den çok istiyor
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in bir ticaret anlaşmasının yapılmasını ABD'den çok istediğini, bu nedenle ticaret anlaşması için çok iyi bir şans bulunduğunu söyledi. Gazetecilere yaptığı açıklamada, 3.5 milyon işgücü yitirdiğini...
EKONOMİ 10.10.2019, 08:50
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in bir ticaret anlaşmasının yapılmasını ABD'den çok istediğini, bu nedenle ticaret anlaşması için çok iyi bir şans bulunduğunu söyledi.
Gazetecilere yaptığı açıklamada, 3.5 milyon işgücü yitirdiğini söylediği Çin'in bir ticaret anlaşması yapmayı kendisinden çok fazla istediğini düşündüğünü belirten Trump, "Eğer doğru bir anlaşma olursa, ben de Çin ile bir ticaret anlaşması yapmayı isterim" diye konuştu.
Beyaz Saray, China Morning Post gazetesinin, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin Washington'da sadece 1 gün kalmayı ve Perşembe gecesi ABD'den ayrılmayı planladığı haberlerini yalanladı.
Beyaz Saray Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Başbakan Yardımcısı Liu He'nin seyahat planlarını değiştirdiğinden haberdan değiliz" diye konuştu.
Amerikalı yetkililere göre, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ticaret müzakerelerine katılmak için Washington'a gelen Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Cuma akşamı ayrılacak.
Gazetecilere yaptığı açıklamada, 3.5 milyon işgücü yitirdiğini söylediği Çin'in bir ticaret anlaşması yapmayı kendisinden çok fazla istediğini düşündüğünü belirten Trump, "Eğer doğru bir anlaşma olursa, ben de Çin ile bir ticaret anlaşması yapmayı isterim" diye konuştu.
Beyaz Saray, China Morning Post gazetesinin, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin Washington'da sadece 1 gün kalmayı ve Perşembe gecesi ABD'den ayrılmayı planladığı haberlerini yalanladı.
Beyaz Saray Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Başbakan Yardımcısı Liu He'nin seyahat planlarını değiştirdiğinden haberdan değiliz" diye konuştu.
Amerikalı yetkililere göre, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ticaret müzakerelerine katılmak için Washington'a gelen Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Cuma akşamı ayrılacak.
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