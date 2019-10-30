Son Dakika
Trump: Çin ile bu hafta bir ticaret anlaşma olasılığı var
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yolladığı "çok güzel" mektubun ardından, bu ülkeyle bir ticaret anlaşmasının bu hafta yapılması olasılığının olduğunu söyledi. Çin ile ticaret müzakerelerinin çok iyi...
EKONOMİ 28.10.2019, 09:58
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yolladığı "çok güzel" mektubun ardından, bu ülkeyle bir ticaret anlaşmasının bu hafta yapılması olasılığının olduğunu söyledi.
Çin ile ticaret müzakerelerinin çok iyi gitmekte olduğunu ve Çin'in bir anlaşma yapmayı çok fazla istediğini vurgulayan Trump, Çin ile bir ticaret anlaşmasına çok yakın olduklarını, Çin'in ABD tarım ürünlerinden çok daha fazla alım yapacağını vurguladı.
Çin heyetinin, ticaret görüşmelerinin 11. turu için Washington'a ulaşmasının ardından gazetecilere konuşan Trump, 200 milyar dolarlık Çin malı için gümrük vergileri koyulmasını öngören kararının ardından ticaret görüşmelerinin hız kazandığına dikkat çekti.
Çin ile ticaret müzakerelerinin çok iyi gitmekte olduğunu ve Çin'in bir anlaşma yapmayı çok fazla istediğini vurgulayan Trump, Çin ile bir ticaret anlaşmasına çok yakın olduklarını, Çin'in ABD tarım ürünlerinden çok daha fazla alım yapacağını vurguladı.
Çin heyetinin, ticaret görüşmelerinin 11. turu için Washington'a ulaşmasının ardından gazetecilere konuşan Trump, 200 milyar dolarlık Çin malı için gümrük vergileri koyulmasını öngören kararının ardından ticaret görüşmelerinin hız kazandığına dikkat çekti.
16°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 30 Ekim 2019
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:42
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:30
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Granada
|10
|20
|3. Atletico Madrid
|11
|20
|4. Real Sociedad
|10
|19
|5. Sevilla
|10
|19
|6. Real Madrid
|9
|18
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Osasuna
|10
|14
|9. Real Valladolid
|11
|14
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Valencia
|10
|13
|13. Deportivo Alaves
|11
|12
|14. Levante
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
|17. Celta de Vigo
|10
|9
|18. Real Betis
|10
|9
|19. Espanyol
|10
|8
|20. Leganés
|10
|5