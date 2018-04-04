Trump: Çin ile bir ticaret savaşı içinde değiliz

Mahmut Can Emir / 4 Nisan () – ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Twitter’da Çin ile bir ticaret savaşı içinde olmadıklarını duyurdu.

Daha önce Twitter’da ticaret savaşlarının “iyi” olduğunu ve kazanmasının kolay olduğunu söyleyen Trump, son paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

“Çin ile bir ticaret savaşı içinde değiliz. Bu savaşı yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ya da beceriksiz kişiler kaybetti. Şimdi biz yılda 500 milyar dolar ticaret açığı veriyoruz ve 300 milyar dolarlık fikri mülkiyet hakkı hırsızlığı yaşanıyor. Bunun sürdürülmesine izin veremeyiz.”

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