“Trump Çin firmalarının ABD yatırımlarını yasaklayabilir”

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin menşeli şirketlerin ABD’de yatırım yapmalarını yasaklayacağını ve Çin’e gerçekleştirilen teknolojik teçhizat ithalatını azaltacağı söylendi.

Wall Street Journal’da yer alan haberde, söz konusu kararın haftanın sonuna doğru, Çin’in dünya genelinde teknolojinin önde gelen ülkesi olma hedefiyle uygulamaya geçirdiği “Made in China 2025” girişimine karşılık olarak açıklacağı belirtildi.

Haberde ayrıca ABD Maliye Bakanlığı’nın, en az yüzde 25’ine Çin’in sahip olduğu şirketlerin, “endüstriyel olarak önemli teknolojiler” kapsamında işletilen ABD merkezli şirketleri satın alamamaları için planlar oluşturduğu yer aldı.