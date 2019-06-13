Trump Çin'e yeni gümrük vergileri tarihini açık bıraktı

İstanbul, 13 Haziran () - ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan ithalatın 325 milyar dolarlık yeni bir bölümüne daha gümrük tarifesi uuygulanmaya başlanmasına ilişkin tarih vermedi.

Financial Times'ın haberine göre, Beyaz Saray'da Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Çin'e ek gümrük tarifelerinin uygulamaya girmesi veya bir ticaret anlaşmasının sonuçlardırılması konusunda verdikleri nihai bir tarin bulunmadıgını vurguladı.

"Bu konuda belirlediğim bir son tarih yok; benim son tarihim burada" diyerek başını işaret eden Trump, ABD ile Çin arasında görüşmelerin bir ticaret anlaşması ile sonuçlanacağı yolundaki yaklaşımını de yineledi.