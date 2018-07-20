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Trump: Çin'e gümrük vergilerinde 500 milyar dolara çıkmaya hazırım

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump 505 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu söyledi. İki ülke şimdiye kadar karşılıklı süren ticaret savaşı misillemeleri sonucu...

Trump: Çin'e gümrük vergilerinde 500 milyar dolara çıkmaya hazırım

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump 505 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu söyledi.
İki ülke şimdiye kadar karşılıklı süren ticaret savaşı misillemeleri sonucu sadece 34 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.
CNBC’ye konuşan Trump “500’e çıkmaya hazırım” dedi.
Bu rakamla Trump’ın ABD’nin Çin’den 2017’de gerçekleştirdiği 505 milyar dolarlık ithalata atıfta bulunduğu belirtiliyor.
ABD Nüfus İdaresi verilerine göre 2017 yılında ABD, Çin’e 129.9 milyar dolar ihracat yaparken, Çin’in ABD’ye yaptığı ihracatın hacmi 505 milyar dolar olmuştu.
Trump konuya ilişkin şunları söyledi:
“Bunu siyaset olsun diye yapmıyorum, bunu ülkemiz için doğru olan bu diye yapıyorum.
“Çok uzun bir süredir Çin tarafından kazıklanıyoruz.
“ABD ticaret ve para politikaları da dahil bir çok alanda suiistimal ediliyor.
“Çin’i korkutmak istemiyorum. Onlar da iyi olsun istiyorum. Başkan Xi’yi çok seviyorum ama bu durum hiç adil değil.”

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