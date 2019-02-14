Trump Çin'e gümrük tarifelerini 60 gün ötelemeyi düşünüyor

İstanbul, 14 Şubat () - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlıklara çözüm bulmaya ilişkin görüşmelerin "iyi ilerlemesine" bağlı olarak, Çin'den ithalata yüksek tarifelerin uygulamaya girmesi için kararlaştırılan tarihi 60 gün ötelemeyi düşünüyor.

Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada 1 Mart olarak belirlenmiyş olan nihai tarihin uzatılmasına açık olduğunu vurguladı.

Bloomberg News'un "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı haberine göre Trump, Çin ile ticaret görüşmelerine "daha fazla zaman" tanıyabilmek için nihai yüksek gümrük vergilerini devreye sokmayı 60 gün erteleme konusunu değerlendiriyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer Perşembe ve Cuma günleri Pekin'de Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile ticaret görüşmeleri yapacaklar.