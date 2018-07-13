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Trump: Brexit planı ABD-Birleşik Krallık ticaret anlaşmasını bitirebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci (Brexit) için hazırladığı yol haritasının ABD ile Birleşik Krallık arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının sonunu getirebileceği...

Trump: Brexit planı ABD-Birleşik Krallık ticaret anlaşmasını bitirebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci (Brexit) için hazırladığı yol haritasının ABD ile Birleşik Krallık arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının sonunu getirebileceği uyarısı yaptı.

Trump, Birleşik Krallık bulvar gazetelerinden Sun'a verdiği röportajda, mevcut planın ABD'nin Birleşik Krallık ile değil, AB ile muhatap olacağı anlamına geleceğini belirtti.

Röportajın Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti öncesi NATO Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de yapıldığı belirtildi.
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in ofisinden Trump'ın bu sözlerine yönelik henüz bir açıklama gelmedi.

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