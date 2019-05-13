Trump: Bir anlaşma yapılmazsa Çin büyük zarar görecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – ABD Başkanı Donald Trump, Pekin yönetiminin Washington ile bir ticaret anlaşması yapmaması durumunda, Çin’in “büyük zarar göreceği” uyarısı yaptı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu uyarıyı yaptı:

“Çin’de iş yapacak kimse kalmayacak. Bu durum Çin için çok kötü ama ABD için çok iyi! Fakat Çin çok uzun yıllar boyunca ABD’den yararlandı ve oldukça ilerledi. Bu nedenle, Çin karşılık vermemeli, yoksa her şey daha kötü olur!

“Başkan Xi başta olmak üzere Çin’deki arkadaşlarıma bunu açıkça söylüyorum; eğer, ABD ile bir anlaşma yapmazsanız bu durum Çin’e büyük zarar verecek çünkü şirketler Çin’den ayrılmak zorunda kalacak. Çin çok pahalı. Harika bir anlaşmanız vardı, neredeyse tamamlanmıştı ve siz geri çekildiniz!”

Trump ayrıca Çin’e uygulanan ek gümrük vergilerinin ABD ekonomisindeki büyümeye katkı sağladığını belirterek şu paylaşımı yaptı:

“İlk çeyrekte beklentinin üzerinde elde edilen yüzde 3.2 oranındaki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’yı Çin’e uygulanan ek gümrük vergileri oldukça destekledi. Bazı insanlar bunu anlamıyor!”

Medyada daha önce yer alan haberlerde, Washington yönetiminin Cuma günü Çin üzerinde uygulamaya başladığı ek gümrük vergilerine karşılık olarak Çin’in olası misilleme vergilerle yanıt vermesi olasılığı üzerine Trump, “vergi uygulanan çoğu şirketin Çin’den ayrılıp Vietnam gibi Asya ülkelerine yöneleceği” uyarısını yapmıştı. (Fotoğraflı)