Trump: Avrupalı üreticiler ABD’de fabrika açarsa ek gümrük yok

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart () – ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa merkezli araba üreticilerinin, ABD’de üretim merkezleri açmaları durumunda ek gümrük vergilerinden muaf tutulabileceklerini söyledi.

Fox Business’a verdiği röportajda Trump, Eski Kıta’dan ABD’ye vergisiz araç gelmesini istemediğini söylerken, genel bilanço tablosunun ulusal bir güvenlik riski oluşturması sebebiyle ABD’nin yüzde 25 oranındaki ek gümrük vergilerini uygulamaya devam etmesinin olası olduğunu belirtti. Devam eden ABD ve Çin ticari görüşmelerine de değinen Trump, iki ülkenin bir anlaşmaya varmaya “çok yakın” olduğu yönündeki değerlendirmesini yineledi ve görüşmelerde anlaşmazlıklar oluştuğu iddialarını reddederek, anlaşmaya “yüksek ihtimalle varılacağını” söyledi.