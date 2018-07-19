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Trump: AB Google cezası üzerinden ABD'den faydalanıyor

İstanbul, 19 Temmuz () - ABD Başkanı Donlad Trump, Avrupa Birliği'ni (AB), "Google cezası üzerinden ABD'den faydalanmakla" suçladı. Trump resmi Twitter hesabo üzerinden yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Size söylemiştim; Avrupa Birliği...

Trump: AB Google cezası üzerinden ABD'den faydalanıyor

İstanbul, 19 Temmuz () - ABD Başkanı Donlad Trump, Avrupa Birliği'ni (AB), "Google cezası üzerinden ABD'den faydalanmakla" suçladı.
Trump resmi Twitter hesabo üzerinden yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Size söylemiştim; Avrupa Birliği daha yeni, bizim büyük şirketlerimizden biri olan Google'den 5 milyar dolar tokatladı. Avrupa Birliği gerçekten Google cezası üzerinden ABD'den faydalanıyor; ama bu uzun sürmeyecek."
Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google’a, Android mobil işletim sistemini, rakiplerini engellemek için kullanarak rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı dava sonucunda dün 4.34 milyar euro (5.04 milyar dolar) ceza kesti. Komisyon, Google’a 2017 Haziran ayında da 2.4 milyar euro (2.8 milyar dolar) ceza kesmişti.
Komisyon, Google'dan rekabet kurallarını ihlallerine 90 gün içinde son vermesini, aksi durumda ana şirket Alphabet'in günlük küresel kazancının yüzde 5.0'ine kadar ek ceza kesileceği uyarısı yaptı.
AB ayrıca, Google'ın, Android cihazların rakibi Apple'a yönelik argümanlarını da, daha yüksek fiyatlar ve kullanıcılara yüklediği maliyetler nedeniyle kabul etmedi.
Avrupa Birliği iki yıl önce tüketicilerin online’daki haklarını savunnan bir şirketler koalisyonu olan FairSearch’ün şikayeti üzerine Android’e karşı bir soruşturma başlatmıştı. Fairsearch başlta Kayak, eXpedia, TripAdvisor gibi seyahat arama motorları tarafından kurulmuş, sonrasında Microsoft da koalisyona katılmıştı. (Fotoğraflı)

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