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"Trump AB'den araç ithalatına tarifeyi 6 ay erteleyecek"
ABD Başkanı Donald Trump'ın en geç Çarşamba günü vermesi gereken Avrupa Birliği'nden (AB) araç ithalatına vergi kararını altı ay daha ertelemesi bekleniyor. Politico'nun adının açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine...
EKONOMİ 12.11.2019, 09:00
ABD Başkanı Donald Trump'ın en geç Çarşamba günü vermesi gereken Avrupa Birliği'nden (AB) araç ithalatına vergi kararını altı ay daha ertelemesi bekleniyor.
Politico'nun adının açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın, daha önce altı ay ertelediği, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesi ile AB'den araç ithaltına yüzde 25 tarife uygulayıp uygulamama karını en geç Çarşamba günü vermesi gerekiyor.
Adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, özellikle ticaret ve tarife konusunda gelindiğinde Trump'ın nihai kararının her zaman belirsizliklerle kuşatılmış olduğuna işaret ediyor.
Trump yönetiminin bir yandan Çin ile anlaşma imzalama hızırlığı içinde olduğuna ve bazı öngörülemeyen gelişmelerin yaşanması risklerine dikkat çeken kaynaklar, Trump'ın tarife kararını altı ay için daha ertemesi kararı alcağına inanıyorlar.
Haberde, ABD yönetiminin Japonya ile araç ithalatı konusunda bir sorun yaşamadığını ve Japon araçlarına vergi konusunu gündeme getirmediğini anımsatan kaynaklar, Japonya'nın pazarını ABD tarım mallarına açtığına dikkat çekiyor. Buna karşılık AB, tarım ürünleri konusunun müzakere masasına dahi getirilmesine karşı duruyor.
Politico'nun adının açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın, daha önce altı ay ertelediği, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesi ile AB'den araç ithaltına yüzde 25 tarife uygulayıp uygulamama karını en geç Çarşamba günü vermesi gerekiyor.
Adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, özellikle ticaret ve tarife konusunda gelindiğinde Trump'ın nihai kararının her zaman belirsizliklerle kuşatılmış olduğuna işaret ediyor.
Trump yönetiminin bir yandan Çin ile anlaşma imzalama hızırlığı içinde olduğuna ve bazı öngörülemeyen gelişmelerin yaşanması risklerine dikkat çeken kaynaklar, Trump'ın tarife kararını altı ay için daha ertemesi kararı alcağına inanıyorlar.
Haberde, ABD yönetiminin Japonya ile araç ithalatı konusunda bir sorun yaşamadığını ve Japon araçlarına vergi konusunu gündeme getirmediğini anımsatan kaynaklar, Japonya'nın pazarını ABD tarım mallarına açtığına dikkat çekiyor. Buna karşılık AB, tarım ürünleri konusunun müzakere masasına dahi getirilmesine karşı duruyor.
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