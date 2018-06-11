Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

Trump'a göre Kim Jong Un ile görüşmesi "gayet iyi" olabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’la olan görüşmesinin “gayet iyi olabileceğini” söyledi. Kim Jong Un ile yarın Singapur’da gerçekleşecek olan tarihi zirveye ev sahipliği...

Trump'a göre Kim Jong Un ile görüşmesi "gayet iyi" olabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’la olan görüşmesinin “gayet iyi olabileceğini” söyledi.
Kim Jong Un ile yarın Singapur’da gerçekleşecek olan tarihi zirveye ev sahipliği yapmaları sebebiyle Trump, teşekkürlerini sunmak için Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile bir araya geldi.
İkili görüşme sonrasında Trump, Kim Jong Un’la görüşme kararınının “oldukça bilinçli bir şekilde” verildiğini belirtirken, şöyle konuştu: “Yarın çok önemli bir görüşmemiz var ve görüşme sonrası her şeyin gayet iyi olabileceğini düşünüyorum.”
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325