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Trummp zayıf imalat sanayi verileri için Fed'i suçladı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD imalat sanayisinin durumunu gösteren verilerin beklentilerden zayıf gelmesi konusunda ABD Merkez Bankası (Fed) ve Başkanı Jerome Powell'ı suçladı. ABD'de Salı günü, artış beklentilerine karşın 47.8 puanda...
EKONOMİ 02.10.2019, 08:09
ABD Başkanı Donald Trump, ABD imalat sanayisinin durumunu gösteren verilerin beklentilerden zayıf gelmesi konusunda ABD Merkez Bankası (Fed) ve Başkanı Jerome Powell'ı suçladı.
ABD'de Salı günü, artış beklentilerine karşın 47.8 puanda kaldığı açıklanan imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri, 2009'dan bu yana en düşük düzeyde geldi.
Bu verilerin, Fed'in faiz oranlarını "çok yukarıda" tutmasından kaynaklandığını savunan Trump, güçlü doların ABD'de üreticilere zarar vermekte olduğunu öne sürdü.
Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Öngördüğüm gibi, Jay Powell ve Fed, ABD Doları'nın çok fazla güçlenmesine, tüm diğer para birimleri karşısında, imkan verdiler. Bizim imalatçılarımız bundan negatif şekilde etkilendiler. Fed faiz çok yüksek. Onlar kendilerinin en kötü düşmanlarılar, bilgileri yok. Acınası!" dedi.
Fed, ABD imalat sektörünün Eylül ayı durumu için kendi verilerini 17 Ekim'de açıklayacak.
ABD'de Salı günü, artış beklentilerine karşın 47.8 puanda kaldığı açıklanan imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri, 2009'dan bu yana en düşük düzeyde geldi.
Bu verilerin, Fed'in faiz oranlarını "çok yukarıda" tutmasından kaynaklandığını savunan Trump, güçlü doların ABD'de üreticilere zarar vermekte olduğunu öne sürdü.
Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Öngördüğüm gibi, Jay Powell ve Fed, ABD Doları'nın çok fazla güçlenmesine, tüm diğer para birimleri karşısında, imkan verdiler. Bizim imalatçılarımız bundan negatif şekilde etkilendiler. Fed faiz çok yüksek. Onlar kendilerinin en kötü düşmanlarılar, bilgileri yok. Acınası!" dedi.
Fed, ABD imalat sektörünün Eylül ayı durumu için kendi verilerini 17 Ekim'de açıklayacak.
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