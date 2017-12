Trakya 2. Savunma ve Havacılık Yerlileştirme Zirvesi başladı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TRAKYA 2. Savunma ve Havacılık Yerlileştirme Zirvesi, Tekirdağ'da başladı. Zirvede konuşan Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, "Türkiye savaş uçağını, denizaltısını, tankını, savunması ile ilgili ne kadar ürünü varsa, bunların hepsini yüzde 100 yerli yapmak zorundadır" dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın organize ettiği Trakya 2. Savunma ve Havacılık Yerlileştirme Zirvesi, Namık Kemal Üniversitesi konferans salonunda başladı. İki gün sürecek programın ilk günkü oturumuna Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, THY Teknik A.Ş. Genel Müdür Başdanışmanı Halil Tokel, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, sanayiciler ve vatandaşlar katıldı. Programda Trakya'daki firmaların savunma, havacılık ve uzay sistemleri gibi Ar-Ge ile teknoloji gerektiren üretim alanlarında daha fazla yer alması, bölgenin katma değeri yüksek teknolojik üretimle kalkınmasına destek sağlanması amaçlandığı belirtildi.

THY Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, zirve ile Trakya bölgesindeki firmaların savunma sanayi konusunda neler yapabilecekleri hakkında bilgi sahibi olacaklarını belirterek, "Kalkınma bir sevda işidir, bir inanç işidir. 'Savaş uçağını ben yaparım' diyebilmemiz lazım. Bu söylemi rahmetli Nuri Demirağ yaptı, rahmetli Vecihi Hürkuş yaptı, siyasilerimiz içerisinde de rahmetli Erbakan yaptı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gayet açık ve net olarak söylüyor ki; yurt dışına savunma sanayi ve havacılık adına bir kuruş harcamaya gönlüm razı değil" dedi.

'SAVAŞ UÇAĞIMIZI VE DENİZALTINI YAPMAK ZORUNDAYIZ'

Tokel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin tankının ve uçağının yüzde 100 yerli yapılması konusunda görüş beyan ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Türk sanayisi de bu çerçevede hareket etmelidir. Türkiye savaş uçağını, denizaltısını, tankını, savunması ile ilgili ne kadar ürünü varsa bunların hepsini yüzde 100 yerli yapmak zorundadır. Bazıları diyor ki; 'dünyada hangi ülke yüzde yüz yerli üretim yapıyor?' Hiç kimse yapmasa bile Türkiye yapmak zorundadır. Türkiye'ye herkes düşman olabilir. ABD ile dosttuk, düşman olduk, Rusya ile düşmandık, dost olduk. Yarın ne olacağı belli değil, çevre ülkelerin tavrı, her an değişiyor. Böyle bir ortamda, Türkiye'nin savunma sanayii ile ilgili hiçbir teknolojik problemi olmaması lazım. Başka türlü güçlü bir siyaset, güçlü bir ekonomi, başka türlü beka sağlayamayız."

'MİLLİLİK ORANI YÜZDE 60'A ÇIKTI'

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi de savunma sanayiinde millilik oranının yüzde 60'lara çıktığını ifade ederek, "Eğer savunmanız tam olmazsa, eğer güçlü silahlarınız olmazsa, her zaman boyun bükmek zorunda kalırsınız. Çok şükür Türk milleti tarihinde hiçbir zaman boyun bükmemiştir. Biz kimseden aşağı değiliz. Cumhurbaşkanımızın yurt dışına yaptığı ziyaretler dünyada inanılmaz ses getiriyor. Yapılan uçaklar, tanklar, cesaretin örneği. Savunma sanayiinde başladığımız atılımın örneği. Bundan 10 yıl öncesine baktığımızda dışa bağımlılığımız azaldı. Savunma sanayiinde yerlilik, millilik oranımız yüzde 60'a çıktı" şeklinde konuştu.

'HEDEF FİRMA SAYISINI 100'E ÇIKARMAK'

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise Trakya bölgesindeki firmaların savunma sanayinde daha etkili olmaları için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Bölgemizde bu alanda çalışan 6-7 firmamız var. Hedefimiz ilerleyen yıllarda bu sayıyı 100'e çıkartmak. Bu firmaları 100'e çıkarttığımız zaman savunma sanayiine, havacılığa ve nükleer sanayiye 100-150 milyon değerinde iş yaptığımız zaman, sadece Türkiye'ye değil diğer, dünya çapındaki firmalara da ürün verme şansımız var. Biz de Trakya bölgesi olarak bu yarışın içinde varız diyoruz" ifadelerini kullandı.

