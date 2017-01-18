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Traktör ve dizel motor ithalatına ek gümrük vergisi

İstanbul, 18 Ocak () - Bazı ülkelerden yapılan traktör, jeneratör, yarı dizel ve dizel motorlar, elektrik konvertörleri ile çeşitli demir boru ürünlerinin ithalatına ek gümrük vergisi uygulanacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer...

Traktör ve dizel motor ithalatına ek gümrük vergisi

İstanbul, 18 Ocak () - Bazı ülkelerden yapılan traktör, jeneratör, yarı dizel ve dizel motorlar, elektrik konvertörleri ile çeşitli demir boru ürünlerinin ithalatına ek gümrük vergisi uygulanacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimine ek karar kapsamında, söz konusu ürünlerde ek gümrük vergisi uygulamasından;
- Avrupa Birliği ülkeleri,
- Avrupa Serbest Ticaret Alanı ülkeleri (İzlanda, Norveç, Liechtenstein ve İsviçre),
- İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şİli, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Güney Kore ve Malezya
muaf tutulacak.
Karar uyarınca, kapsamı kararla belirlenen zirai ve ormancılıkta kullanılan traktörlerin "genelleştirilmiş tercihler sisteminden yaralanacak ülkeler grubu" ve "diğer ülkeler"den
yapılacak ithalatına yüzde 21 ek gümrük vergisi tahsil edilecek.
Bu çerçevede, aynı ülkeler için geçerli olmak üzere, dizel ve yarı dizel motor ithalatı için yüzde 5.8 ile 16.8, sıvı elevatör ithalatı için yüzde 7.3 ve 13, elektrik motorları ithalatı için yüzde 7.3, rotatif elektrik konvertörleri ithalatı için yüzde 93, döküm ve demir boru ithalatı için ise yüzde 30 ek gümrük vergisi alınacak.

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