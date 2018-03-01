Trafikteki araç sayısı Ocak ayında 106 bin adet arttı

İstanbul, 1 Mart () – Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayında, geçen yılın sonuna göre 106 bin adet artarken, toplam kayıtlı araç sayısı ise 22 milyon 325 bin adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Ocak ayında trafiğe 117 bin araç kayıt yaptırırken 11 bin adet taşıtın kaydı silindi.

Verilere göre, Ocak ayında, trafiğe kayıtlı araçların yüzde 54.2’sini otomobil, yüzde 16.4’ünü kamyonet, yüzde 13.9’u motosiklet, yüzde 8.3’ünü traktör, yüzde 3.8’ini kamyon, yüzde 2.2’sini minibüs, yüzde 1.0’ını otobüs ve yüzde 0.2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 117 bin taşıtın, yüzde 62.9’unu otomobil, yüzde 21.9’unu kamyonet, yüzde 5.7’sini motosiklet, yüzde 4.0’ını traktör, yüzde 5.5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 12.7, otobüste yüzde 34.2, kamyonette yüzde 10.6, özel amaçlı ataşıtlarda ise yüzde 28 oldu. Minibüste yüzde 0.1, kamyonda yüzde 64.5, motosiklette yüzde 22.6 ve traktörde ise yüzde 10.8 artış oldu.

Devri yapılan 73 bin 880 aracın, yüzde 70.5’ini otomobil, yüzde 16.9’unu kamyonet, yüzde 3.6’sını traktör ve yüzde 3.4’ünü motosiklet, oluşturdu. Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5.6’sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 106 bin 678 adet otomobilin yüzde 38,2’si LPG, yüzde 35,5’i dizel, yüzde 25.9’u benzin yakıtlıyken, yüzde 0.4’ü belirsiz olarak kayıtlara geçti.