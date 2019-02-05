Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Aralık’ta yıllık yüzde 45.4 düştü

İstanbul, 5 Şubat () – Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Aralık’ta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45.4 düştü ve trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 22 milyon 866 bin adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında Aralık’ta yıllık yüzde 45.4 düşüş görülürken, bu düşüş;

- otomobilde yüzde 43.2

- minibüste yüzde 50.4

- otobüste yüzde 53

- kamyonette yüzde 59.4

- kamyonda yüzde 56.6

- motosiklette yüzde 32.3

- özel amaçlı taşıtlarda yüzde 33.2

- traktörde yüzde 43.8 olarak gerçekleşti.

Aralık sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 22 milyon 866 bin adet olurken, söz konusu taşıtların;

- yüzde 54.2’sini otomobil,

- yüzde 16.4’ünü kamyonet,

- yüzde 14’ünü motosiklet,

- yüzde 8.3ünü traktör,

- yüzde 3.7’sini kamyon,

- yüzde 2.1’ini minibüs,

- yüzde 12'sini otobüs ve

- yüzde 0.3’ünü de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısında bir önceki aya göre yüzde 15.7 düşerken, söz konusu düşüş;

- otomobilde yüzde 14.7,

- kamyonette yüzde 29.5

- motosiklette yüzde 27.8 olurken

- minibüste yüzde 28.4

- otobüste yüzde 26.3

- kamyonda yüzde 2.3

- özel amaçlı taşıtlarda yüzde 120.2

- traktörde de yüzde 13.4 artış oldu.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 56 bin 112 taşıt içinde ise otomobil yüzde 67.9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 12.3 ile kamyonet, yüzde 8.7 ile motosiklet, yüzde 7.5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3.6'sını da minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde 903 bin 274 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 256 bin 298 adet taşıtın da trafikten kaydı silindi ve böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 646 bin 976 adet arttı.

Aralık ayında devri yapılan toplam 620 bin 504 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70.1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17.4 ile kamyonet, yüzde 3.5 ile traktör, yüzde 3.1 ile motosiklet takip etti. Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5.9'unu da minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayı sonunda trafiğe kayıtlı 12 milyon 398 bin 190 adet otomobilin yüzde 37.9'u LPG, yüzde 36.8'i dizel, yüzde 24.9'u benzin yakıtlı oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı da yüzde 0.4 olarak hesaplandı.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 38 bin 112 adet otomobilin;

- yüzde 14.4’ünü Volkswagen

- yüzde 12.5’ini Renault

- yüzde 9.2Sini Fiat

- yüzde 7.6’sını Nissan

- yüzde 6.3’ünü Toyota

- yüzde 6.1’ini Hyundai

- yüzde 5.9’unu Honda

- yüzde 5.7’sini Peugeot

- yüzde 4.7’sini Skoda

- yüzde 4.6’sını Dacia

- yüzde 22.9’unu da diğer markalar oluşturdu. (Tablo ve Grafik)