Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayında 22 milyonu aştı

İstanbul, 2 Mayıs () – Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla toplan 94 bin 588 adet artarak toplam 22 milyon 462 bin 346 adede ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 462 bin 346 adet taşıtın yüzde 54.3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 13.9'unu motosiklet, yüzde 8.2’sini traktör, yüzde 3.8’ini kamyon, yüzde 2.1’ini minibüs, yüzde 1.0’ını otobüs, yüzde 0.3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan araçlar içinde içinde otomobil yüzde 58.6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15.3 ile motosiklet, yüzde 14.7 ile kamyonet, yüzde 6.7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4.7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 50.8 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 50.6, minibüste yüzde 32.3, otobüste yüzde 14.9, kamyonette yüzde 35.1, kamyonda yüzde 15.3, motosiklette yüzde 91.5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 178, traktörde ise yüzde 40.1 olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde 274 bin 784 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 383 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 243 bin 401 adet arttı.

Devri yapılan toplam 681 bin 359 adet aracın yüzde 70.2’sini otomobil yüzde 16.3’ünü kamyonet, yüzde 4.5’ini motosiklet, yüzde 3.3’ünü traktör oluşturdu. Mart ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5.7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 194 bin 330 adet otomobilin yüzde 38.2'si LPG, yüzde 35.8’i dizel, yüzde 25.7’si benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.3 oldu. (Grafik)