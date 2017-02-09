Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2016'da yüzde 5.5 artışla 21 milyonu aştı

İstanbul, 9 Şubat () - Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı, 2016 yılında yüzde 5.5 artışla, 2015 yılı sonundaki 19 milyon 994 bin adetten, 21 milyon 90 bin adete çıkarken, taşıtların ortalama yaşı da yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53.7’sini otomobil, yüzde 16.3’ünü kamyonet, yüzde 14.2'sini motosiklet, yüzde 8.4’ünü traktör, yüzde 3.9’unu kamyon, yüzde 2.2’sini minibüs, yüzde 1.1’ini otobüs, yüzde 0.2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı taşıtlar yaşlandı

Türkiye’de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının ortalama yaşı, 2015 sonundaki 12.7 yıldan, 2016 sonunda 12.9 yıla yükseldi. Ortalama yaş otomobillerde 12.2, minibüslerde 12.4, otobüslerde 12.2, kamyonetlerde 10.1, kamyonlarda 15, motosikletlerde 12.4, özel amaçlı taşıtlarda 11.6 ve traktörlerde 22.9 olarak hesaplandı.

Otomobillerde tercih edilen motor hacimleri

Trafiğe kaydı geçen yıl yapılan toplam 746 bin adet otomobilin yüzde 39’u 1501-1600, yüzde 25.6’sı 1401-1500, yüzde 15.4'ü 1301-1400, yüzde 15.3'ü 1300 ve altı, yüzde 3.5’i 1601-2000, yüzde 1.2’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

Otomobilde en çok beyaz renk tercih ediliyor

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobiller için yüzde 61'i beyaz, yüzde 15.9’u gri, yüzde 8.6’sı siyah ve yüzde 6.3’ü kırmızı iken yüzde 8.2’si diğer renkler seçildi.

Otomobillerde en büyük grup LPG’li

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 318 bin adet otomobilin yüzde 39.2’si LPG, yüzde 33.6’sı dizel, yüzde 26.8’i benzin yakıtlıydı.

Aralık'ta trafiğe kaydı yapılan taşıtlar

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 101 bin taşıt içinde otomobil yüzde 64.7 ile ilk sırada yer aldı, Bunu sırasıyla yüzde 15.3 ile kamyonet, yüzde 7.7 ile traktör, yüzde 7.3 ile motosiklet izledi. Taşıtların yüzde 5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Kasım ayına göre yüzde 21.6 azaldı, Bu azalış otomobilde yüzde 26.1, minibüste yüzde 5.6, otobüste yüzde 14.4, kamyonette yüzde 16.3, motosiklette yüzde 25.7 olarak gerçekleşti, Kamyonda yüzde 11.4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 89.1, traktörde ise yüzde 7.4 artış oldu.

Yıllık bazda da azalma yaşandı

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 19.3 azalış gerçekleşti, Bu azalış otomobilde yüzde 20.1, minibüste yüzde 39.1, otobüste yüzde 39, kamyonette yüzde 27.3, motosiklette yüzde 4.7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 38.6 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 1.7, traktörde ise yüzde 0.3 artış oldu.

Aralık ayında Renault birinci

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 65 bin 581 adet otomobilin yüzde 12.5’inin Renault, yüzde 12.4'ünün Volkswagen, yüzde 8.6’sının Toyota, yüzde 7.3'ünün Opel, yüzde 6.8’inin Fiat, yüzde 6.6’sının Hyundai, yüzde 5.7’sinin Dacia, yüzde 5.4’ünün Ford, yüzde 5.2’sinin Nissan, yüzde 4’ünün Mercedes-Benz olduğu, yüzde 25.4’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.