Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Temmuz’da yüzde 30 azaldı

Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Temmuz’da trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 86 bin 900 adet taşıtın;

- yüzde 54.1’ini otomobil,

- yüzde 16.4’ünü kamyonet,

- yüzde 14.3’ünü motosiklet,

- yüzde 8.2’sini traktör,

- yüzde 3.7’sini kamyon,

- yüzde 2.1’ini minibüs,

- yüzde 0.9’unu otobüs,

- yüzde 0.3’ünü de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 gerilerken, söz konusu düşüş;

- otomobilde yüzde 31.5,

- minibüste yüzde 56.9,

- otobüste yüzde 51.1,

- kamyonette yüzde 51.8,

- kamyonda yüzde 27.2,

- motosiklette yüzde 10.5,

- özel amaçlı taşıtlarda yüzde 39.1,

- traktörde yüzde 36.3 oldu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen aya göre yüzde 61.3 artarken, bu artış;

- otomobilde yüzde 110.9,

- minibüste yüzde 32.6,

- otobüste yüzde 6.0,

- kamyonette yüzde 147.7,

- kamyonda yüzde 132.2,

- motosiklette yüzde 2.4,

- özel amaçlı taşıtlarda yüzde 62.8,

- traktörde yüzde 36.2 oldu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 67 bin 621 taşıt içinde otomobil yüzde 56.9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 27.8 ile motosiklet, yüzde 9.0 ile kamyonet ve yüzde 3.8 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2.5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde 380 bin 834 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 159 bin 855 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 220 bin 979 adet arttı.

Temmuz ayında devri yapılan toplam 731 bin 426 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70.6 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 6.2 ile motosiklet ve yüzde 2.4 ile traktör takip etti. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4.8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 493 bin 57 adet otomobilin yüzde 37.7'si LPG, yüzde 37.5'i dizel, yüzde 24.4'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0.1'i elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.3 oldu.

Temmuz’da trafiğe kaydı yapılan 38 bin 484 adet otomobilin yüzde 20’sinin Renault, yüzde 14.5’inin Fiat, yüzde 9.3’ünün Volkswagen, yüzde 7.0’sinin Toyota, yüzde 5.6’sının Peugeot, yüzde 4.6’sının Hyundai, yüzde 4.5’inin Honda, yüzde 4.2’sinin Daica, yüzde 3.8'inin Ford, yüzde 3.8'inin Nissan olduğu, yüzde 22.6’sının ise diğer markalardan oluştuğu görüldü. (Grafik&Tablo)