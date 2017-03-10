Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Ocak'ta yıllık yüzde 15.9 arttı

İstanbul, 10 Mart () – Türkiye genelinde, Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, aylık bazda yüzde 26.9, yıllık bazda da yüzde 15.9 arttı ve trafiğe kayıtlı araç sayısı 21.2 milyona ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) taşıt araçlarıyla ilgili istatistiklerine göre, trafikteki araçların;

- yüzde 53.8’ini otomobil,

- yüzde 16.4’ünü kamyonet,

- yüzde 14.2'sini motosiklet,

- yüzde 8.3’ünü traktör,

- yüzde 3.9’unu kamyon,

- yüzde 2.2’sini minibüs,

- yüzde 1’ini otobüs,

- yüzde 0.2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 129 bin taşıt içinde;

- otomobil yüzde 65.8 ile ilk sırada yer aldı.

- Bunu sırasıyla yüzde 22.3 ile kamyonet,

- yüzde 4.2 ile motosiklet,

- yüzde 3.3 ile traktör takip etti.

Taşıtların yüzde 4.4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 26.9 arttı. Bu artış;

- otomobilde yüzde 29,

- minibüste yüzde 20.7,

- otobüste yüzde 41.1,

- kamyonette yüzde 85.6,

- özel amaçlı taşıtlarda yüzde 75.3 olarak gerçekleşti.

Kamyonda yüzde 12.5, motosiklette yüzde 27.1, traktörde ise yüzde 45.6 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.9 arttı.

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 15.9 artış gerçekleşti. Bu artış

- otomobilde yüzde 23.6,

- kamyonette yüzde 14.3,

- motosiklette yüzde 5.6,

- özel amaçlı taşıtlarda yüzde 63.3,

- traktörde yüzde 8.2 olarak gerçekleşti.

Minibüste yüzde 26.2, otobüste yüzde 10, kamyonda ise yüzde 49.1 azalış oldu.

Ocak ayında devri yapılan toplam 509 bin 165 adet taşıt içinde

- otomobil yüzde 70.7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla

- yüzde 17.2 ile kamyonet,

- yüzde 3.4 ile traktör,

- yüzde 3 ile motosiklet takip etti.

Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5.7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 401 bin 452 adet otomobilin

- yüzde 39.1’i LPG,

- yüzde 33.8’i dizel,

- yüzde 26.7’si benzin yakıtlıydı.

Elektrikli araçların da aralarında bulunduğu yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.4 oldu.

Ocak’ta en çok Renault satıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 84 bin 626 adet otomobilin

- yüzde 18.5’nin Renault,

- yüzde 12.2'sinin Volkswagen,

- yüzde 8.6’sının Fiat,

- yüzde 7.9'unun Opel,

- yüzde 6.9’unun Hyundai,

- yüzde 6.1’inin Dacia,

- yüzde 6.1’inin Toyota,

- yüzde 5.6’sının Ford,

- yüzde 4.8’inin Nissan,

- yüzde 3.9’unun Honda olduğu,

- yüzde 19.2’sinin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 84 bin 626 adet otomobilin yüzde 40.9’u 1501-1600, yüzde 28.5’i 1401-1500, yüzde 13.7'si 1301-1400, yüzde 13.1'i 1300 ve altı, yüzde 2.9’u 1601-2000, yüzde 0.9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 84 bin 626 adet otomobilin

- yüzde 61.9'u beyaz,

- yüzde 15.4’ü gri,

- yüzde 7.1’i siyah

- ve yüzde 5.2’si kırmızı iken

- yüzde 10.4’ü diğer renklerden oluştu.

(Grafik - Tablo)