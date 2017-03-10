TOYOTA pedalsız otomobilini tanıttı

Cenevre, 10 Mart () – Toyota, 2030’lu yıllarda şehirlerdeki ulaşım için vizyoner kimliği ile çözümler arayışının ürünü pedalsız otomobil i-TRIL Concepti tanıttı.

Toyota’dan yapılan açıklamada, markanın gelecek vizyonu ile ilgili ilk ip uçlarını veren konseptin en önemli özelliklerinden biri de pedala sahip olmaması ve tamamen elle kontrol edilebilen düğmelerle yönetilmesi oluşturuyor. Gelecekte toplu ulaşım araçlarına ve motosikletlere alternatif olması için tasarlanan i-TRIL Concept, düşük hızlarda giderken bile eğlenceli bir sürüş gerçekleştiriyor. Sadece 600 kg ağırlığında olan i-TRIL, 2,830 mm uzunluk ve 1,460 mm yüksekliğe sahip. 200 km’den fazla menzile sahip bu elektrikli konsept, yakıt tasarrufu sağlamasının yanında çevreci özellikleriyle de dikkat çekerken, yoğun nüfusun yaşadığı şehirlerde park sorununu da en aza indirecek. 1+2 kişilik oturma düzenine sahip i-TRIL Concept, kabin alanı ve genişlik kavramlarını yeniden tanımlıyor.