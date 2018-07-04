Toyota: Ek gümrük vergisi otomobillerin maliyetini arttıracak

Deniz Kılınç / İstanbul 4 Temmuz () – Japonya merkezli otomobil devlerinden Toyota, ithal otomobillere getirilecek yüzde 25 ek gümrük vergisinin ABD’de satılan her otomobilin üretimin maliyetini arttıracağı uyarısında bulundu.

Toyota tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yaklaşık 137 bin Amerikan vatandaşı Toyota’da ve Toyota –Lexus bayiliklerinde çalışarak ailelerini geçindiriyor ve bu insanlar ulusal bir güvenlik tehdidi oluşturmuyor.

“Toyota ABD genelinde 10 adet üreim fabrikası işletiyor ve biz şu an ABD’nin üretim gücünün bir sembolüyüz.”

Açıklamada ayrıca ABD’nin Kentucky eyalerinde bulunan Georgetown bölgesindeki bir Toyota fabrikasında üretilen ve ABD genelinde en çok satılan Toyota araçlarından Toyota Camry modelinin 1,800 dolara çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

