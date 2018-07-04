Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gezi'nin bayrakçısı Ali Sarıçiçek'in aralarında bulunduğu 20 sanığa beraat
Gezi'nin bayrakçısı ile 20 kişiye...
Suriye'den vatandaşlarına 'Suriye'ye dön' çağrısı
Suriye'den vatandaşlarına 'Suriye'ye dön' çağrısı
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...

Toyota: Ek gümrük vergisi otomobillerin maliyetini arttıracak

Deniz Kılınç / İstanbul 4 Temmuz () – Japonya merkezli otomobil devlerinden Toyota, ithal otomobillere getirilecek yüzde 25 ek gümrük vergisinin ABD’de satılan her otomobilin üretimin maliyetini arttıracağı uyarısında bulundu. Toyota tarafından...

Toyota: Ek gümrük vergisi otomobillerin maliyetini arttıracak

Deniz Kılınç / İstanbul 4 Temmuz () – Japonya merkezli otomobil devlerinden Toyota, ithal otomobillere getirilecek yüzde 25 ek gümrük vergisinin ABD’de satılan her otomobilin üretimin maliyetini arttıracağı uyarısında bulundu.
Toyota tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Yaklaşık 137 bin Amerikan vatandaşı Toyota’da ve Toyota –Lexus bayiliklerinde çalışarak ailelerini geçindiriyor ve bu insanlar ulusal bir güvenlik tehdidi oluşturmuyor.
“Toyota ABD genelinde 10 adet üreim fabrikası işletiyor ve biz şu an ABD’nin üretim gücünün bir sembolüyüz.”
Açıklamada ayrıca ABD’nin Kentucky eyalerinde bulunan Georgetown bölgesindeki bir Toyota fabrikasında üretilen ve ABD genelinde en çok satılan Toyota araçlarından Toyota Camry modelinin 1,800 dolara çıkabileceği uyarısında bulunuldu.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325