Total’den Notre Dame Katedraline 100 milyon euro bağış

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Nisan () – Fransa merkezli çok uluslu petrol şirketi Total, Pazartesi gecesi çıkan yangında zarar gören Notre Dame Katedrali’nin yenilenmesi için 100 milyon euro bağışlayacağını duyurdu.

Total’in duyurusuyla, katedralin yenilenmesi için bağışlanan miktar Louis Vitton’un 200 milyon euro ve Kering’in 100 milyon euro bağışlarıyla birlikte toplam 400 milyıon euroya ulaştı.

Pazartesi gecesi başlayan yangında katedralin çatısı ve kubbesi çökerken, itfaiye yetkilileri Notre Dame Katedralindeki yangının dokuz saatlik müdahale sonrasında söndürüldüğünü ve katedralin yapısal bütünlüğüne bir zarar gelmediğini açıkladı.