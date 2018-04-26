Total’den Bursa’ya özel kampanya

TOTAL Oil Türkiye A.Ş. Satış Direktörü Göker Gürkaya, yerel kampanyalarının ilkini Bursa'da başlattıklarını söyledi. Gürkaya, "Bursa, önemsediğimiz illerden bir tanesi olduğu için kampanyamızı buradan başlattık" dedi.Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden Total Oil Türkiye A.Ş., 2018 yılında müşteri memnuniyetini artırma hedefi doğrultusunda yerel kampanyalar düzenleyerek, sürücülere özel fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ilk kampanya Bursa’da hayata geçiyor. Kampanya kapsamında, Club Total üyeleri, Bursa’da yer alan 23 Total istasyonundan yapacakları her 100TL ve üzeri akaryakıt veya 50 TL ve üzeri LPG alışverişlerinde anında yüzde 5 puan kazanacak ve bir sonraki alışverişlerinde bu puanları kullanabilecekler.1 Mayıs ile 14 Haziran 2018 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya dahilinde puan Total kazanmak için Club Total üyesi olmak ve tek seferde nakit, kredi kartı veya mobil ödeme ile akaryakıt için en az 100TL, LPG için ise en az 50 TL’lik alışveriş yapmak yeterli olacak.Bursa’ya özel kampanya ile ilgili konuşan Total Oil Türkiye A.Ş Satış Direktörü Göker Gürkaya, kendileri açısından Bursa'nın en önemli illerden bir tanesi olduğuna dikkat çekti. Gürkaya, “Total olarak müşteri memnuniyetine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda yerel bölge ve illerimize yönelik, özel kampanya ve fırsatlarla tüketicilerimizle daha da yakınlaşmak istiyoruz. Bursa bizim her zaman çok önem verdiğimiz bir il oldu, bu yüzden ilk yerel kampanyamızı Bursa’da ve sadece Bursa’ya özel olarak hayata geçirmek istedik” dedi.Sürücüler bu indirimlerden, kampanya süresi boyunca ve Club Total kullanım koşulları dahilinde, diledikleri kadar faydalanabilecekler. Kampanya, sadece Bursa’daki anlaşmalı Club Total üyesi Total istasyonlarında geçerli olacak.

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