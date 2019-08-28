Total Madeni Yağlar İstanbul Park’ta ustalarla buluştu

Türkiye’de 29 yılı aşkın süredir madeni yağların üretimi ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Total Turkey Pazarlama, ustalarla olan yakın iletişimini sürdürüyor.

Total, "Ustalarla Beraberiz" organizasyonları kapsamında İstanbul’daki etkinliğini Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirdi. Etkinlikte Doğukan Manço da katılımcılara drift gösterisi yaparak performans dolu bir deneyim sundu.

Türkiye'de madeni yağ sektörünün önde gelen üreticilerinden Total Turkey Pazarlama, "Ustalarla Beraberiz" organizasyonlarına 2019 yılında da tüm heyecanıyla devam ediyor. Organizasyonun İstanbul’daki etkinliği, 21 Ağustos'ta Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan 200'e yakın usta, kısa şirket tanıtımının ardından bakım ve mekanik onarımda sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri konularında bilgilendirildi.

Organizasyona konuk olan Doğukan Manço, etkinlik katılımcılarına yaptığı konuşmada, "Her motor sporları tutkununun pistte en iyi performansı sağlayabilmesi için motor yağı özelliklerini bilmesi ve aracının motoru için en doğru olanı seçmesi şarttır" dedi.

Ustalar, organizasyona konuk olan Doğukan Manço'nun trafiğe kapalı alanda gerçekleştirdiği drift gösterisini izleme imkanı buldu. Etkinlik sonunda yapılan çekilişi kazanan 3 şanslı katılımcı ayrıca Manço ile birlikte unutulmaz bir drift deneyimi yaşadı.

Total Turkey Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Fırat Dokur, ustalara yönelik faaliyetlerine bu yıl da hız kesmeden devam ettiklerini vurgularken, "Etkinliklerimizde ustalarımızın en fazla merak ettiği ve ihtiyaç duyduğu bakım ve mekanik onarımda sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri konularında bilgiler verdik. Bu organizasyon sayesinde TOTAL'in sahip olduğu teknoloji ve bilgi birikimini ustalarımızla paylaşma imkanı buluyoruz. Özel servisler ve ustaların ihtiyaçları gözetilerek dizayn edilmiş proje ve aktivitelere yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TOTAL Turkey Pazarlama 2019 yılında "Ustalarla Beraberiz" etkinlikleri kapsamında 14 ilde, 15 noktada, binek, hafif ticari ve ağır dizel araçlara hizmet veren yaklaşık 2 bin 500 ustayla buluşmayı hedefliyor. (Fotoğraflı)