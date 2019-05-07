Total Anadarko’nun Afrika’daki varlıklarını 8.8 milyar dolara satın alacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mayıs () – Fransa merkezli dünyanın önde gelen petrol şirketi Total SA, ABD merkezli Occidental Petroleum ile vardığı anlaşma kapsamında, petrol ve doğalgaz arama şirketi Anadarko Petroleum’un Afrika varlıklarını 8.8 milyar dolara satın alacak.

Total’den yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın Occidental’ın Anadarko’yu satın almasıyla tamamlanacağını ve onay alması durumunda 2020’de tamamlanacağı belirtildi. Anlaşmanın ayrıca Cezayir, Gana ve Mozambik’teki varlıkların yüzde 24 ve yüzde 27 iştirak hisseleri ve Güney Afrika’da petrol arama ruhsatını da kapsadığı vurgulandı.

Total açıklamasında şu değerlendirme yer aldı:

“Toplamda bu varlıklar, yüzde 70’ini doğalgazın oluşturduğu kanıtlanmış petrol rezervlerinin 1.2 milyar varil ham petrole eşdeğer ve Mozambik’teki uzun süreli doğalgaz kaynaklarının 2 milyon varil ham petrole eşdeğer kaynaktan oluşuyor. kendi kaynaklarından 2018 yılındaki üretimi günlük 96 bin ham petrole eşdeğer varildi; bu üretimin 2025’e kadar günlük 160 bin ham petrol eşdeğer varile yükselmesi bekleniyor.”

Total CEO’su Patrick Pouyanne de söz konusu anlaşmayla ilgili, “Eğer onaylanırsa, Occidental’ın Anadarko’yu satın alması bize Afrika’da birinci sınıf bir varlık portföyü satın alma fırsatı sunacak” dedi.

Anadarko’dan geçen günlerde yapılan açıklamada Occidental’ın nakit paranın artırılarak revize edilmiş teklifinin, Chevron’un kabul edilen teklifinden “üstün” olduğu belirtilmiş ve “Occidental ile birleşme anlaşmasının kesinleşmesi durumunda” Chevron ile varılan anlaşmanın sonlandırabileceği planları duyurulmuştu.